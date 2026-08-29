Chandauli News: असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने बहन से बंधवाई राखी

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राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य दोपहर एक बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने बहन के घर पहुंचे। यहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उनकी बहन विंध्यवासिनी, बहनोई शशिकांत वर्मा, भांजे विशेष और विवेक ने उनका स्वागत किया। इस मौके भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें पुष्प गुच्छ दिया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बहन से राखी बंधवाई। भोजन करने के बाद करीब साढ़े तीन में वह रामनगर स्थित अपने घर चले गए। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन संतोष खरवार, अरविंद खरवार, अशोक सैनी, डब्बा तिवारी, विकास गर्ग, आशुतोष मिश्रा, अर्पित खरवार आदि मौजूद रहे।

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पीडीडीयू नगर। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य अपने छोटे भाई शीतला आचार्य के साथ शुक्रवार को नगर के पथरा मोहल्ले स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। उन्होंने बहन से राखी बंधवाने के बाद भाजपा नेताओं से मुलाकात की। यहां उन्होंने ढाई घंटे तय समय बिताया। भोजन करने के बाद वह रामनगर के लिए रवाना हो गए।