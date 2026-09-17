{"_id":"6aac1cebe2ca3cf885043339","slug":"video-dm-angry-over-laxity-resolving-issues-during-kisan-diwas-reprimands-ae-bandhi-division-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"किसान दिवस में समस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली पर डीएम नाराज, बंधी डिवीजन के एई को फटकार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किसान दिवस में समस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली पर डीएम नाराज, बंधी डिवीजन के एई को फटकार; VIDEO
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें किसानों ने सिंचाई, बिजली, पेयजल और जलनिकासी समेत विभिन्न समस्याएं उठाईं। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने बंधी डिवीजन के सहायक अभियंता (एई) को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कटशीला से जमुनीपुर माइनर की सफाई नहीं होने का मामला किसानों ने उठाया। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल माइनर की सफाई कराने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।