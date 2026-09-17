बबुरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत लाभार्थियों को बांटे प्रमाणपत्र; VIDEO

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को बबुरी के शादिया मैरेज लान में जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और टूलकिट वितरित किए गए।

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