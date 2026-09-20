बदायूं: कछला गंगा घाट पर गणेश मूर्ति विसर्जन को उमड़ी भीड़, गूंजे जयकारे

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बदायूं के कछला गंगा घाट पर रविवार को गणेशजी की मूर्तियों को विसर्जन करने सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से घाट पर पीएसी पुलिस तैनात रही। गंगा किनारे पुलिस बोट से गश्त कर श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने और श्रद्धापूर्वक मूर्ति विसर्जन करने की अपील करती दिखी। ढोल नगाड़ों के बीच गंगा घाट पर गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ...के गीत गूंजते रहे। दोपहर से शाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मूर्तियों को लेकर पहुंचते रहे। इससे पहले शहर और कस्बों में लोगों ने गणेश भगवान की भव्य शोभायात्राएं निकालीं।

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