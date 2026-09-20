बदायूं: दो बसों के बीच फंसा साइकिल सवार, चालक की लापरवाही से खतरे में पड़ी जान; देखें वीडियो

चालक ने खड़ी बस के पास से अपनी बस निकाली। इस दौरान वहां से गुजर रहे साइकिल सवार प्रमोद दोनों बसों के बीच में फंस गए। रगड़ लगने से प्रमोद चीख पड़े। उन्हें फंसा देख वहां मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचा दिया। हल्ला मचने पर चालक ने बस रोकी और बस को पीछे किया। इसके बाद प्रमोद को बाहर निकाला गया।हादसे में प्रमोद की साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। शहर के मथुरिया चौराहा निवासी प्रमोद दुकानों पर थैली बेचने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वह साइकिल से गुजर रहे थे, तभी अचानक चालक ने बस चला दी, जिससे वह फंस गए। घटना के बाद प्रमोद बुरी तरह सहम गए।

बदायूं के रोडवेज बस अड्डे पर रविवार सुबह एक बस चालक की लापरवाही से करीब 50 वर्षीय साइकिल सवार प्रमोद की जान खतरे में पड़ गई। चालक ने खड़ी बस के पास से अपनी बस निकाली, जिससे प्रमोद दोनों बसों के बीच में फंस गए। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर चालक को रोका, जिससे प्रमोद की जान बच सकी।

लोगों ने बचाई जान

यदि लोग शोर मचाकर चालक को नहीं रोकते तो प्रमोद बसों के बीच में बुरी तरह से फंस जाते। लोगों के हल्ला मचाने पर ही चालक ने बस रोकी। इसके बाद बस को पीछे कर प्रमोद को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना ने बस चालक की घोर लापरवाही को उजागर किया है।



दुकानदारों ने की मदद

घटना के बाद प्रमोद बुरी तरह सहम गए थे। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें संभाला, पानी पिलाया और साइकिल सही कराने के लिए रुपये एकत्र कर दिए। इसके बाद प्रमोद अपनी साइकिल सही कराने चले गए। रोडवेज चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली, लेकिन प्रमोद द्वारा कार्रवाई न कराने के कारण चालक से पूछताछ नहीं की गई।

