बदायूं में हादसा: बंदर से चप्पल छुड़ाने के प्रयास में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया छात्र, करंट लगने से मौत

घरों की छतों के पास झूल रहीं हाईटेंशन लाइनें

गांव फिरोजपुर गवराह में कई स्थानों पर हाईटेंशन लाइन के तार घरों की छतों और छज्जों के बेहद करीब से झूल रहे हैं। इससे ग्रामीणों को हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार ग्रामीण तारों को शिफ्ट कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन न तो जनप्रतिनिधि और न ही विद्युत निगम के स्तर से कोई कवायद हुई। एक्सईएन नरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि शिफ्ट करने की अनुमति नहीं मिल रही है।



ग्रामीण जाकिर ने बताया कि गांव में रुदायन फीडर से बिजली आपूर्ति होती है। हाईटेंशन लाइन पूरे गांव में गलियों के बीच से गुजर रही है। कई जगह तार इतने नीचे झूल रहे हैं कि वह मकानों की छतों और छज्जों के पास पहुंच गए हैं। लाइन में अक्सर करंट उतरने और तारों से हादसे होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कई बार बंदरों और पशुओं की करंट लगने से मौत भी हो चुकी है।



ग्रामीणों के मुताबिक, शनिवार को भी बंदर के पीछे भागने के कारण छात्र के तारों के संपर्क में आने से हादसा हो गया। समस्या की शिकायत विद्युत निगम के कर्मचारियों से कई बार की गई, लेकिन लाइनमैन मौके पर पहुंचकर तारों को ठीक नहीं करते। राजेंद्र सिंह ने बताया कि करीब चार साल पहले गांव में बिजली के खंभे तो लगा दिए गए, लेकिन लाइन को सुरक्षित तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया।