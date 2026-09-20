बदायूं: चालक की लापरवाही से दो बसों के बीच फंसा साइकिल सवार, मची चीख-पुकार; देखें वीडियो

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बदायूं के रोडवेज बस अड्डे पर रविवार सुबह एक बस चालक की लापरवाही से साइकिल सवार प्रमोद दो बसों के बीच फंस गए। रगड़ लगने से प्रमोद चीख पड़े। उन्हें फंसा देख लोगों ने शोर मचाया। इस पर चालक ने बस रोकी, तब उनकी जान बची। लोग शोर मचाकर चालक को नहीं रोकते तो प्रमोद बसों के बीच में बुरी तरह से फंस जाते।

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