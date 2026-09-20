बदायूं: नमक से नकली पोटाश बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़, तीन सौ कट्टे बरामद, नौ आरोपी गिरफ्तार

बदायूं में कृषि विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर शनिवार की शाम बिल्सी-इस्लामनगर रोड पर खैरी गांव के समीप बंद लॉन में नमक से नकली पोटाश बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। मौके से नौ आरोपी गिरफ्तार किए गए। जबकि नमक से बनी पोटाश के तीन सौ कट्टे जब्त किए गए हैं। देर शाम तक जांच की गई।

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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फैक्टरी संचालक आरिफ सहसवान के पठान टोला का रहने वाला है। तीन सौ बोरी नमक से बनी पोटाश बरामद, दो सिलाई मशीन, धागा, जेनरेटर, सौ किलो गेरू रंग व 400 खाली कट्टे भी बरामद किए हैं। बिल्सी थाने में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिला कृषि अधिकारी ने मनोज रावत ने बताया कि मौके से जो कट्टे मिले हैं, वह इंडियन पोटाश लिमिटेड के हैं।फैक्टरी संचालक आरिफ के साथ फरियाद, विकास, राहुल, अजय, सुनील, संजू, सेवाराम निवासी गौसपुर और मुनीफ निवासी खैरी को गिरफ्तार किया गया है। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।