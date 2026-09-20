बदायूं: कुंवरगांव में निकाली गई भव्य गणेश शोभायात्रा, श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत

बदायूं जिले के कुंवरगांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन से पहले रविवार को नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति रानी और उनके पति अरविंद रावत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर के अलावा आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और युवा शामिल हुए।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शोभायात्रा का शुभारंभ भाजपा जिला मंत्री विश्वजीत गुप्ता ने किया। सजे हुए वाहन पर गणेश प्रतिमा को विराजमान किया गया। पंडित अनुज शर्मा गणेश प्रतिमा के साथ वाहन पर मौजूद रहे और विसर्जन की धार्मिक विधियां संपन्न कराईं। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को जगह-जगह प्रसाद भी वितरित किया गया।शोभायात्रा आयोजन स्थल से शुरू होकर नगर के खाटू श्याम धाम मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, ठाकुरद्वारा मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर और ग्राम देवता मंदिर होते हुए मुख्य चौराहे पर पहुंची। यहां से गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए कछला गंगा घाट के लिए रवाना किया गया।शोभायात्रा में मेरठ से आया कमल डीजे आकर्षण का केंद्र रहा। भजनों की धुन पर युवा गुलाल उड़ाते हुए झूमते नजर आए। आसपास के कई गांवों से भी युवा शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे। नगरवासियों ने जगह-जगह 21 क्विंटल गुलाब के फूलों की वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया।