सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ, जिला अस्पताल में 57 ने किया रक्तदान; VIDEO

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बृहस्पतिवार को जिले में सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में 57 जनप्रतिनिधियों, युवाओं और अधिकारियों ने रक्तदान किया। इसके बाद मरीजों को फल वितरित कर उनका कुशलक्षेम जाना गया। महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय ज्ञानपुर में रक्तदान शिविर का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेष कुमार, सीएमओ डॉ. संतोष कुमार चक ने स्वयं रक्तदान कर आमजन को प्रेरित किया।

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