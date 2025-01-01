Bhadohi News: आईआईसीटी में पूजे गए भगवान विश्वकर्मा

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इसके अलावा नगर स्थित भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। लोहराना गली में पूजन में महिलाओं के साथ बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वकर्मा से परिवार की सुख-समृद्धि और कारोबार में उन्नति की कामना की। इस दौरान अमित विश्वकर्मा, दीपू विश्वकर्मा, पप्पू विश्वकर्मा, सुजीत विश्वकर्मा, पंकज, अमन, प्रियांशु, आदर्श मोदनवाल, पवन सेठ, गोलू विश्वकर्मा, नीरज, जतिन विश्वकर्मा, आदित्य विश्वकर्मा, आशीष, मोनू आदि मौजूद रहे।उधर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) में भी परंपरागत रूप से में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। संस्थान के छात्रों में उत्साह नजर आया। इस दौरान संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने वर्कशाप में लगे उपकरणों की विधिवत पूजा की। संवाद