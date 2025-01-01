Bhadohi News: सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ, जिला अस्पताल में 57 ने किया रक्तदान

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान को कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा और जनभागीदारी से जोड़ना चाहिए। उन्होंने सौ शैय्या अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में भी मरीजों को फल वितरित किए। इस मौके पर सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह, डॉ. आनंद मिश्रा, गोरेलाल पांडेय, नागेंद्र मिश्रा, मनीषा अंबष्ट, डॉ. अजय तिवारी, डॉ. सुनील कुमार पासवान, डॉ. सुशील शुक्ला, डॉ. जावेद अख्तर, डॉ. कृष्ण चंद्र दूबे आदि मौजूद रहे। सीएचसी भानीपुर में अधीक्षक डॉ. पीसी बिंद और पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने मरीजों को फल वितरित किए। इस मौके पर फूलचंद, पंकज, अभय राज सिंह, राजकुमार पाल, संजीत शुक्ला, शोएब अहमद, महेश बिंद, मुकेश बिंद आदि रहे। सीएचसी सुरियावां में चेयरमैन विनय चौरसिया ने मरीजों को फल बांटे। इस दौरान डॉ. आनंद स्वरूप, डॉ. सुभाष चंद्र बिंद, दीपक पाठक, योगेंद्र सिंह, स्वरूपा बिंद, ललित उपाध्याय और शिव प्रसाद उपाध्याय मौजूद रहे। इसी तरह औराई, डीघ और भदोही सीएचसी पर भी मरीजों को फल वितरित किए गए।ज्ञानपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, रोजगार, आवास, सड़क, पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संचालित योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर डीआईओएस अंशुमान, नागेंद्र सिंह, राकेश दूबे, अनिल सिंह आदि मौजूद रहे। संवादकौलापुर। डीघ ब्लॉक के बेरासपुर गांव में बृहस्पतिवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रशासक मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों और कर्मचारियों ने गांव में साफ-सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मिथिलेश कुमार ने कहा कि आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी उमेश कुमार, लेखपाल रजनीश तिवारी, कमलेश यादव, पंचायत सहायक पिंटू सरोज, अनीश कुमार और मानिकचंद यादव आदि मौजूद रहे। संवाद