Bhadohi News: 47 पंडालों में ढोल की थाप पर गणपति बप्पा की हो रही आरती
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:38 AM IST
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ज्ञानपुर/खमरिया। जिले भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। हर कोई गणपति महाराज की स्तुति में लीन है।
शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक 47 स्थानों पर पंडालों में विराजमान गणपति महाराज की आरती ढोल-ताशे की थाप के साथ सुबह-शाम दोनों प्रहर की जा रही है।
गणपति बप्पा मोरया और गजानन महाराज की जय के जयकारों से पंडाल गुंजायमान रह रहे हैं। बृहस्पतिवार को खमरियां में गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई की गई।
गोपीगंज, जंगीगंज, औराई, खमरियां, भदोही, सुरियावां की फाटक गली, शेखर आजाद नगर में भगवान गणेश की आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं।
शाम होते ही पूजा पंडालों में भक्तों का भीड़ उमड़ने लगती है। ढोल-ताशा मंडली की मनमोहक प्रस्तुति आरती को और भी भव्य बना दे रही है। युवा ढोल की थाप पर जमकर नाचते-गाते हुए गणपति बप्पा की आराधना कर रहे हैं।
विद्युत झालरों से सजे पंडाल, फूलों की सजावट और अगरबत्ती-धूप की सुगंध से वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय है।
बच्चों में गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह है। वे नए-नए वेशभूषा में पंडालों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है।
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भदोही के प्रमुख पंडालों व आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण के साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारु रहे। खमरिया नगर में 12 स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित हैं।
पंडाल आकर्षक ढंग से सजाए गए हैं। गणेशोत्सव के तीसरे दिन बृहस्पतिवार को बाल गणेशोत्सव समिति की खमरियां की तरफ से स्थापित प्रतिमा का विसर्जन किया गया। नगर के धोबियान मुहल्ला में स्थापित प्रतिमा मुंबई से आई है। यहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों की रोजाना भीड़ होती है।
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शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक 47 स्थानों पर पंडालों में विराजमान गणपति महाराज की आरती ढोल-ताशे की थाप के साथ सुबह-शाम दोनों प्रहर की जा रही है।
गणपति बप्पा मोरया और गजानन महाराज की जय के जयकारों से पंडाल गुंजायमान रह रहे हैं। बृहस्पतिवार को खमरियां में गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई की गई।
गोपीगंज, जंगीगंज, औराई, खमरियां, भदोही, सुरियावां की फाटक गली, शेखर आजाद नगर में भगवान गणेश की आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं।
शाम होते ही पूजा पंडालों में भक्तों का भीड़ उमड़ने लगती है। ढोल-ताशा मंडली की मनमोहक प्रस्तुति आरती को और भी भव्य बना दे रही है। युवा ढोल की थाप पर जमकर नाचते-गाते हुए गणपति बप्पा की आराधना कर रहे हैं।
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विद्युत झालरों से सजे पंडाल, फूलों की सजावट और अगरबत्ती-धूप की सुगंध से वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय है।
बच्चों में गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह है। वे नए-नए वेशभूषा में पंडालों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है।
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भदोही के प्रमुख पंडालों व आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण के साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारु रहे। खमरिया नगर में 12 स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित हैं।
पंडाल आकर्षक ढंग से सजाए गए हैं। गणेशोत्सव के तीसरे दिन बृहस्पतिवार को बाल गणेशोत्सव समिति की खमरियां की तरफ से स्थापित प्रतिमा का विसर्जन किया गया। नगर के धोबियान मुहल्ला में स्थापित प्रतिमा मुंबई से आई है। यहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों की रोजाना भीड़ होती है।