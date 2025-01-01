Bhadohi News: सांसद ने 150 कारीगरों को टूलकिट देकर बढ़ाया उत्साह
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:36 AM IST
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सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कारीगरों का सम्मान का आयोजन किया गया।
भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने 150 कारीगरों को टूलकिट वितरित किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के हुनर को पहचान दे रही है। उन्हें प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से कारीगरों को अपने हुनर को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का अवसर मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि कारीगरों को मिलने वाला टूलकिट उनके कार्य को सुगम बनाने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने लाभार्थियों से योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।
इसके बाद ओडीओपी , सीएम युवा योजना के लाभार्थियों को लोन के डमी चेक भी प्रदान किए गए।
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भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने 150 कारीगरों को टूलकिट वितरित किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के हुनर को पहचान दे रही है। उन्हें प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से कारीगरों को अपने हुनर को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का अवसर मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि कारीगरों को मिलने वाला टूलकिट उनके कार्य को सुगम बनाने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने लाभार्थियों से योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।
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इसके बाद ओडीओपी , सीएम युवा योजना के लाभार्थियों को लोन के डमी चेक भी प्रदान किए गए।