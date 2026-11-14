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दिव्या मित्तल बोलीं- जनता की आवाज बनकर करूंगी समस्या का निराकरण, VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 09:55 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 09:55 PM IST







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मिर्जापुर की पूर्व डीएम एवं जन नीति भारत की संस्थापक दिव्या मित्तल शनिवार को जिले में पहुंची। वह पांच स्थानों पर कार्यक्रम में ग्रामीणों- व्यापारियों से मिलीं और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मंदिरो में दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना किया। ... और पढ़ें

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