Bhadohi News: नर्स को दो, सुरक्षाकर्मी को एक, डेंटल सहायक को नहीं मिली कमरा

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अस्पताल में रोजाना औसतन 500 की ओपीडी होती है। इसमें मौसमी बीमारी, सीटी स्कैन के ज्यादातर मरीज रहते हैं। इसके अलावा 10 से 15 मरीज डेंटल के आते हैं। सुविधा न होने के कारण इन्हें वापस जिला अस्पताल जाना पड़ता है। मरीज सर्दी, जुकाम की दवा 100 बेड में लेते हैं। दांत के दर्द का दवा लेने के लिए एमसीएच या निजी लैब का रुख करना पड़ता है। निजी क्लीनिक पर 250 से 300 रुपये की दवा दी जाती है। यदि कुछ समस्या है, तो शुल्क और बढ़ जाती है। अस्पताल में छह महीने पहले डेंटल सहायक तेजस्वी कुमार त्यागी की तैनाती शासन स्तर से हुई। अस्पताल में मिठाई बांटी गई, लोग खुश हुए कि यहां दांत की ओपीडी अब शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, यहां डेंटल सहायक तैनाती सिर्फ कागजों पर हुई, छह माह बाद भी उन्हें एक कमरा नसीब नहीं हो सका, न ही उन्हें एक उपकरण मिल सके। ओपीडी भवन में तीन कमरा खाली हैं।गोदाम में धूल फांक रही मशीनअस्पताल के स्टोर रूम में डेंटल उपचार से जुड़ी कई सारी मशीनें धूल फांक रही हैं। यह मशीनें बीते पांच सालों से अधिक समय से आकर रखी हैं। जिसमें दांतों की जांच के अलावा साफ-सफाई करने वाले उपकरण और लाइट इत्यादि हैं, लेकिन अब तक उन मशीनों का इंस्टॉल तक से नहीं किया गया। निजी क्लीनिक पर दांत दिखाने पर सामान्य खर्च 250 से अधिक आता है।दांत में दर्द हो रहा था, सौ शय्या अस्पताल में दिखाने गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। जहां से डॉक्टर ने जिला भेजा, वहां न जाकर निजी क्लीनिक पर डॉक्टर को दिखाकर दवा लिया। - आर्यन मौर्य, भिखारीरामपुर।सौ शय्या अस्पताल में डेंटल सहायक हैं। लेकिन जब उन्हें दिखाने आया तो पता चला कि ओपीडी चलती ही नहीं है। फिर सुरियावां सीएचसी लौटकर आना पड़ा। - शिव पूजन उपाध्याय, कस्तूरीपुर।डेंटल सहायक अगर प्रतिदिन आ रहे हैं तो उन्हें कमरा एलॉट हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है। सहायक के द्वारा हमें सूचित नहीं किया गया है। जल्द ही उन्हें एक कमरा एलॉट कर डेंटल ओपीडी शुरू की जाएगी। - डॉ. सुशील शुक्ला, सीएमएस कार्यवाहक, 100 बेड।