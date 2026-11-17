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भदोही: हत्या की साजिश रचकर महाराष्ट्र से आए सात दोस्त गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे से भदोही में एक युवक की हत्या और लूटपाट करने आए सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, महाराष्ट्र में एक डॉक्टर के घर से सोने की चेन चोरी करने के बाद उसे भदोही के एक परिचित को बेचने के लिए दिया गया था। इसी चेन को लेकर हुए विवाद और मारपीट के बाद आरोपियों ने युवक से बदला लेने की योजना बनाई थी। पुलिस ने औराई के कुरौना हवाई पट्टी के पास घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सभी सातों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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