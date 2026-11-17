भदोही: हत्या की साजिश रचकर महाराष्ट्र से आए सात दोस्त गिरफ्तार, पुलिस पर भी की फायरिंग
महाराष्ट्र के ठाणे से भदोही में पुराने दोस्त की हत्या और लूटपाट की योजना बनाकर आए सात आरोपियों को पुलिस ने कुरौना हवाई पट्टी के पास गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, चेन चोरी के विवाद में बदला लेने के लिए आरोपियों ने यह योजना बनाई थी। उनके पास से हथियार, चार देसी बम, मोबाइल और दो कारें बरामद हुई हैं।
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महाराष्ट्र के ठाणे से भदोही में एक युवक की हत्या और लूटपाट करने आए सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, महाराष्ट्र में एक डॉक्टर के घर से सोने की चेन चोरी करने के बाद उसे भदोही के एक परिचित को बेचने के लिए दिया गया था। इसी चेन को लेकर हुए विवाद और मारपीट के बाद आरोपियों ने युवक से बदला लेने की योजना बनाई थी। पुलिस ने औराई के कुरौना हवाई पट्टी के पास घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सभी सातों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश
पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि औराई पुलिस उगापुर नहर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भदोही की तरफ से दो तेज रफ्तार कारें आती दिखाई दीं। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन चालकों ने बैरियर को टक्कर मार दी और असलहा लहराते हुए भागने लगे।
पुलिस टीम ने पीछा किया और अन्य मोबाइल टीमों की मदद से कुरौना हवाई पट्टी के गेट के पास दोनों कारों की घेराबंदी कर ली। पुलिस के अनुसार, खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की और सातों को गिरफ्तार कर लिया।
चेन चोरी के विवाद से बनी हत्या की योजना
एसपी के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी महाराष्ट्र के ठाणे में दोस्त हैं। उनमें से एक ने वहां एक डॉक्टर के घर से सोने की चेन चोरी की थी। चेन को औराई क्षेत्र के एक परिचित को बेचने के लिए दिया गया था। बाद में इस मामले को लेकर उनके एक साथी और परिचित के बीच मारपीट हो गई। परिचित ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।
इसी विवाद का बदला लेने और लूटपाट करने के इरादे से सातों महाराष्ट्र से भदोही आए थे। पुलिस के अनुसार, जिस व्यक्ति को निशाना बनाने की योजना थी, वह भी पहले आरोपियों का दोस्त था और उनके साथ काम कर चुका था।
दो तमंचे, चार देसी बम और दो कारें बरामद
पुलिस ने आरोपियों के पास से दो देसी तमंचे, दो जिंदा और दो खोखा कारतूस, पांच लोहे के चाकू, चार देसी बम, सात मोबाइल फोन और 7,100 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई दो हुंडई कारें भी जब्त की गई हैं।
दो आरोपियों का महाराष्ट्र में आपराधिक इतिहास
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में विपुल विजय शेट्टी और दिनेश वीरेंद्र जायसवाल के खिलाफ महाराष्ट्र के तिलकनगर थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, जिस युवक की हत्या की योजना बनाई गई थी, उसके खिलाफ अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके आपराधिक इतिहास और पूरे मामले की स्थानीय स्तर पर जांच की जा रही है। एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि सभी सात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।