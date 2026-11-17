2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं, वहीं जनता पिछले पांच साल के कामकाज का आकलन कर रही है। मौजूदा सरकार के विकास, विधायकों के प्रदर्शन और मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर अमर उजाला का विशेष अभियान 'सत्ता का संग्राम' यूपी के विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहा है। भदोही जिले की औराई विधानसभा सीट पर टीम ने व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं से सीधी बातचीत की।

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अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' के तहत उत्तर प्रदेश की औराई विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने बाजार में व्यापारियों से पिछले 10 साल के सरकारी कामकाज पर बात की। कानून व्यवस्था और आगामी चुनाव को लेकर उनकी राय जानने का प्रयास किया गया। राम नरेश मौर्या ने बताया कि गुंडा राज और अवैध वसूली से राहत मिली है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, 112/100 नंबर से तुरंत मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सड़कें पूरी नहीं बनीं, लेकिन सरकार अच्छी है और बीजेपी को ही वोट देंगे। शिवजी बरनवाल, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष, ने क्षेत्र में बहुत काम होने की बात कही। उन्होंने बताया कि सड़कें बनी हैं और जिलाधिकारी ने अधूरे कार्यों को पूरा करने का आदेश दिया है। बरनवाल के अनुसार, विधायक से लोग नाराज हैं और उनकी लड़ाई चुनौतीपूर्ण है। व्यापारी हिंदुत्व के कारण बीजेपी के साथ हैं और योगी-मोदी को देखकर वोट देंगे। योगी जी ने गुंडागर्दी व माफिया राज खत्म किया, बहन-बेटियां सुरक्षित हैं। आवास जैसी सुविधाएं मिली हैं, जिससे गरीब व्यापारियों को 2.5 लाख रुपये का लाभ हुआ। मुरारी लाल बरनवाल ने चोरी, डकैती और छिनैती पर रोक लगने की पुष्टि की। व्यापारियों ने कानून व्यवस्था में 80 फीसदी सुधार बताया। पहले बनारस जाते समय पैसे छीन लिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। रात 11-12 बजे तक भी लड़कियां सुरक्षित सड़कों पर घूम रही हैं। सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हुए व्यापारियों ने योगी जी की प्रशंसा की। उनका मानना है कि इस मामले में योगी जी कहीं पीछे नहीं हैं।अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की औराई विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने यहां के किसानों से पिछले 10 साल में हुए विकास और उनकी आर्थिक स्थिति पर बात की। किसानों से आगामी विधानसभा चुनाव के माहौल को लेकर भी राय जानी गई। किसानों ने बताया कि गांव में सड़क, बिजली और खरंजा जैसी सुविधाएं बढ़ीं हैं। राज मर दुबे के अनुसार, पानी की सुविधा के लिए नल से पानी देने की व्यवस्था हो रही है। मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि समय पर खाद और बीज मिलने से किसान खुश हैं। पहले खाद के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थीं, जो अब कम हो गई हैं। किसानों को 2000 रुपये की सम्मान निधि और राशन भी अच्छी तरह मिल रहा है। शिवकुमार सिंह ने फसलों के अच्छे दाम मिलने की बात कही। शिवम पांडे ने बताया कि उनके गांव में 2 किलोमीटर की सीसी सड़क बनी है। बिजली की आपूर्ति में भी काफी सुधार हुआ है, अब 15-16 घंटे बिजली मिल रही है। किसान अपनी फसलें सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों पर एमएसपी मूल्य पर बेच रहे हैं। किसानों के अनुसार, उन्हें सड़क, बिजली, पानी और शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। वे गुंडागर्दी समाप्त होने से संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि वर्तमान सरकार इन मुद्दों पर खरी उतरती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम उन्हें काफी अच्छा लगता है। वे निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं हैं।अमर उजाला की टीम ने आगामी चुनावों को लेकर विभिन्न इलाकों के किसानों से बात की। किसानों का मानना है कि प्रदेश के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने पिछले 10 साल में हुए बदलावों और सरकारी कामकाज पर संतोष जताया। तीर्थराज मिश्रा ने कहा कि विकास हुआ है, लेकिन अपेक्षित वृद्धि से नहीं। हालांकि, पहले की तुलना में स्थिति बेहतर है, खासकर धान बेचने में अब आसानी है। खाद, बीज और पानी जैसी फसल संबंधी सुविधाएं आराम से मिल रही हैं। लवकुश मिश्रा ने बताया कि इलाके में काम बहुत अच्छा हो रहा है। सड़क, बिजली और पानी में काफी सुधार हुआ है। तेज बहादुर चौबे ने सड़कों, बिजली, नहरों की साफ-सफाई और ट्यूबवेल संचालन जैसे कई कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले खाद और बीज की कालाबाजारी होती थी, जो अब खत्म हो गई है। पात्र लोगों को आवास और शौचालय भी मिल रहे हैं। राम बहादुर सिंह ने भी सड़कों और बिजली-पानी में सुधार की बात कही।'सत्ता के संग्राम' कार्यक्रम के तहत औराई विधानसभा सीट पर अमर उजाला की टीम पहुंची। टीम ने यहां की महिलाओं से पिछले 10 साल में हुए विकास और उनकी सुरक्षा पर बात की। महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के असर और आगामी चुनाव को लेकर अपनी राय साझा की। ममता सिंह ने रिंग रोड के चौड़ीकरण और वंदे भारत ट्रेन को उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नियम और शौचालय सुविधा बनी है। जल निगम घर-घर पानी पहुंचा रहा है। भानुमति सिंह ने शिक्षा, बच्चों के खाने की व्यवस्था और आयुष्मान कार्ड बनने की बात कही। उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों को स्कूल-कॉलेज में अच्छी शिक्षा मिल रही है। राशन और शौचालय जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। पूजा ने पानी, बिजली और सुरक्षा में सुधार की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आवास और राशन समय पर मिल रहा है। महिलाओं ने बताया कि पहले समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडागर्दी के कारण रात 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। अब वे रात 9-12 बजे तक भी सुरक्षित घर आ सकती हैं। 112 पुलिस सुविधा लगातार गश्त करती है। अर्चना पटेल ने कहा कि महिलाएं अब लखनऊ तक बिना डर के यात्रा करती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय दिया।अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की औराई विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने यहां के युवाओं से पिछले 10 साल में हुए सरकारी कामकाज और विकास पर बात की। युवाओं ने रोजगार, कानून व्यवस्था और आगामी चुनाव को लेकर अपनी राय साझा की। रवि चंद्र मोरना ने बताया कि प्रदेश में सरकार ने अच्छा रोड मैप बिछाया है, जिससे व्यापारियों को आवागमन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिली है। बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है, जो 18 घंटे तक मिल रही है। उन्होंने कहा कि माफियाओं का डर कम हुआ है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। गौरव विश्वास ने बताया कि पहले सड़कें खंडहर जैसी थीं, अब अच्छी बन गई हैं और सड़कों पर लाइटें भी लगी हैं। उन्होंने शासन व्यवस्था में सुधार की बात कही, जहां एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। त्रिभुवन चंद्र मौर्या ने कहा कि युवाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है और कारपेट बेल्ट में बच्चे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'बुलडोजर एक्शन' बहुत पसंद है, क्योंकि इससे गुंडागर्दी में कमी आई है। अधिकांश युवाओं ने योगी आदित्यनाथ के काम को बेहतरीन बताया और उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद जताई। युवाओं का मुख्य मुद्दा अधिक से अधिक सरकारी वैकेंसी लाना है। रवि चंद्र मोरना ने खमरिया स्टेशन को पुनः स्टेशन बनाने और एक अस्पताल निर्माण की मांग की। गौरव विश्वास ने स्थानीय विधायक को एक सरकारी अस्पताल और डिग्री कॉलेज पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने विधायक को 10 में से 8 नंबर दिए, लेकिन कहा कि उन्हें और काम करने की जरूरत है।