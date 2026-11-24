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बस्ती: बाबा निहाल दास कुटी जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप तटबंध पर पलटी

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 07:03 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 07:03 PM IST







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बाबा निहाल दास कुटी में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप दुबौलिया थाना क्षेत्र के सेमरा मुस्तहकम गांव के पास तटबंध पर पलट गई। पिकअप में सवार लोग कलवारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ... और पढ़ें

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