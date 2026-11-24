{"_id":"6b0557078aa70e5a9e0d5a07","slug":"video-weighing-slip-indent-puja-completed-at-bajaj-sugar-mill-weighing-will-be-done-at-centres-from-26th-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: बजाज चीनी मिल रूधौली में पेराई सत्र की तैयारी शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बजाज चीनी मिल रूधौली में आगामी पेराई सत्र की तैयारियों के तहत सोमवार को मिल गेट और बाहरी गन्ना क्रय केंद्रों की तौल पर्ची इंडेंट पूजा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। इसके साथ ही पर्ची निर्गमन और इंडेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। मिल प्रबंधन के अनुसार, 26 नवंबर से बाहरी क्रय केंद्रों पर गन्ने की तौल शुरू होगी, जबकि 28 नवंबर को डोंगा पूजा के बाद मिल गेट पर तौल शुरू की जाएगी। प्रबंधन ने किसानों को सुचारू तौल, पारदर्शी व्यवस्था और समय से गन्ना मूल्य भुगतान का भरोसा दिलाया।

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