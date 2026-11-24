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बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के गौसपुर बाजार में सोमवार रात रामजानकी मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रही मिक्सर मशीन से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए। सीएचसी बहादुरपुर में चिकित्सकों ने 22 वर्षीय मोहम्मद आबिद अली को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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