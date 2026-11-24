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बस्ती: कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर पूरी रहीं तैयारियां

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 04:34 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 04:34 PM IST







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कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी के माझा खुर्द घाट पर स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना ने घाट का निरीक्षण कर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, नाव, स्टीमर, गोताखोर, मेडिकल टीम और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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