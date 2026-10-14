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बस्ती: मानदेय वृद्धि की मांग पर आशा-संगिनियों का कार्य बहिष्कार

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 05:03 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 05:03 PM IST







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बस्ती के सीएचसी मरवटिया में बुधवार को मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आशा व संगिनी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने 13 से 31 अक्टूबर तक कार्य बहिष्कार करने का एलान किया। ... और पढ़ें

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