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नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ की ओर से रविवार को 15वें बस्ती मैराथन एवं बस्ती खेल संगम-2026 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न जिलों के 1470 बच्चों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैराथन के पुरुष वर्ग में अयोध्या के कुलदीप और महिला वर्ग में बनारस की सोनी ने प्रथम स्थान हासिल किया। संडे ऑन साइकिल अभियान के 100वें रविवार पर करीब 340 बच्चों और युवाओं ने साइकिल रैली निकाली।

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