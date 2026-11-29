{"_id":"6b0c1a56f7b25b55da05f640","slug":"video-jan-arogya-health-camps-held-at-39-phcs-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: जिले के 39 पीएचसी पर लगा जन आरोग्य मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले के 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे मरीजों की सेहत जांचकर उन्हें नि:शुल्क दवाएं दी गईं। सबसे अधिक मरीज सर्दी-जुकाम, बुखार और खांसी की शिकायत लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी। सीएचसी बहादुरपुर में आयोजित मेले में 31 मरीजों का उपचार किया गया और पांच मरीजों की खून की जांच हुई। स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों को आवश्यक दवाएं वितरित कीं।

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