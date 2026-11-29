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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए भाजपा कार्यकर्ता बूथों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रुधौली विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 50, प्राथमिक विद्यालय मलपुरवा में विधानसभा प्रभारी दिलीप चतुर्वेदी, ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह और मंडल अध्यक्ष गिरिजेश यादव ने बीएलओ नीरजा पांडेय से अभियान की जानकारी ली।

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