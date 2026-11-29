आयोजन में अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि सांग सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार और कुलदीप सिंह का सहयोग रहा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के अध्यक्ष भावेश पांडेय के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। इस अवसर पर रामप्रताप सिंह, काजी फरजान, हेमंत पांडेय, प्रिंस मिश्रा, देवान सिंह, अनूप सिंह, प्रदीप चौधरी, अंकुर उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।