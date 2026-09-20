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डीजल चोरी करते दिखे यूपी 112 पुलिसकर्मी, दो निलंबित

Sun, 20 Sep 2026 09:42 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sun, 20 Sep 2026 09:42 PM IST
UP 112 police personnel seen stealing diesel in Bareilly two suspended
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां आपातकालीन सेवा 112 (पीआरवी) से जुड़े पुलिसकर्मियों पर सरकारी वाहन का डीजल चोरी कर बेचने और उसकी अवैध रकम वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है।
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