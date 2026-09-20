बदायूं में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी, मालिक समेत तीन लोग घायल, हालत नाजुक
बदायूं के उसहैत क्षेत्र में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिर गई। जिसके नीचे मकान मालिक समेत तीन लोग दब गए। तीनों लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। जिनकी हालत गंभीर बताई गई है।
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बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र के नौगवां नसीर गांव में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग अचानक गिर गई, जिसके नीचे मालिक समेत तीन लोग दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। तीनों की हालत चिंताजनक बताई गई है। सूचना पाकर एसडीएम और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।
नौगवां नसीर गांव निवासी पन्नालाल यादव उर्फ दलवीर के निर्माणाधीन मकान का लेंटर डाला जा रहा था। शाम करीब साढ़े पांच बजे अचानक शटरिंग गिर गई। जिसके नीचे पन्नालाल (25), चंद्रभान (30) और गांव मदनापुर निवासी अवनीश (27) दब गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और बचाव कार्य शुरू किया।
सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। इस बीच मलबा हटाकर पन्नालाल और चंद्रभान को निकाल लिया गया। इन्हें आनन-फानन जिला अस्पताल भेजा गया। जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू कराया गया। इसके बाद अवनीश को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया गया। तीनों लोगों की हालत गंभीर बताई गई है।