बदायूं में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी, मालिक समेत तीन लोग घायल, हालत नाजुक

बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र के नौगवां नसीर गांव में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग अचानक गिर गई, जिसके नीचे मालिक समेत तीन लोग दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। तीनों की हालत चिंताजनक बताई गई है। सूचना पाकर एसडीएम और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।

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नौगवां नसीर गांव निवासी पन्नालाल यादव उर्फ दलवीर के निर्माणाधीन मकान का लेंटर डाला जा रहा था। शाम करीब साढ़े पांच बजे अचानक शटरिंग गिर गई। जिसके नीचे पन्नालाल (25), चंद्रभान (30) और गांव मदनापुर निवासी अवनीश (27) दब गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और बचाव कार्य शुरू किया।