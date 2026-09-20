यूपी पुलिस का कारनामा: डीजल चोरी कर पेट्रोल पंप पर बेचते थे, वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने लिया कड़ा एक्शन

कैसे चलता था डीजल चोरी का खेल?

पुलिस को दी गई शिकायत और वायरल साक्ष्यों के अनुसार, यह पूरा अवैध खेल दुनका चौकी क्षेत्र में चलने वाली 112 सेवा की गाड़ी के डीजल को लेकर चल रहा था। पीआरवी वाहन के चालक और कर्मी कथित तौर पर गाड़ी का डीजल चोरी करके पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के माध्यम से खुलेआम बेचते थे। इसके बाद बिक्री से मिलने वाली पूरी रकम भी उन्हीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों से वसूल की जाती थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार, कांस्टेबल मोंटी कुमार और होमगार्ड मुकेश शर्मा कथित रूप से पंप पर डीजल बेचते और पैसे लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं।