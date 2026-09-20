यूपी: बरेली होकर छह और त्योहार विशेष ट्रेनों का होगा संचालन, रेलवे ने जारी की समय सारिणी

रेलवे ने बरेली होकर लंबी दूरी की छह और विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की है। इससे पहले भी रेलवे अप-डाउन 18 विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर चुका है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 04604 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-वाराणसी विशेष ट्रेन चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशन से शाम 6:15 बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 8:30 बजे बरेली आएगी और शाम 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी।

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