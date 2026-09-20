बरेली: रबड़ी टोला में सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़क, बंदरों और कुत्तों का आतंक, स्थानीय लोगों ने बताईं समस्याएं

निहाल खान ने बताया कि शहदाना अली दरगाह के सामने पानी की लाइन टूटी है, दो साल से मरम्मत नहीं हुई है। चांद मियां ने बताया कि ट्यूबेल खराब होने से पानी की समस्या बनी हुई है। इस तरह नाजिम खान, दानिश मियां, सैय्यद जफर अली, शहनवाज अली, सरदार खान आदि ने अपनी समस्याएं गिनाई।



मोहल्ले का पार्क बदहाल

फैजान खान ने बताया कि बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया पार्क लंबे समय से बदहाल है। झूले खराब पड़े हैं और पार्क में पर्याप्त रोशनी की भी जरूरत है। पार्कों की देखरेख नियमित रूप से होनी चाहिए।



एसयू खान ने कहा कि वार्ड के कई हिस्सों में बंदरों व आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर हो गई है। बंदर घरों में घुसकर खाने-पीने का सामान उठा ले जाते हैं। आवारा कुत्तों के कारण बच्चों व राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है।



शाहिद रजा ने कहा कि नीम वाली गली, काजी टोला मार्ग समेत कई लिंक गलियों की हालत खराब है। सड़क पर गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी होती है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है।