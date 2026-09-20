फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   UP Home Guard Recruitment Shivam lost his life in pursuit of a government job close to home

यूपी होमगार्ड भर्ती की रेस में शिवम से तेज दौड़ी मौत: घर के करीब सरकारी नौकरी की चाहत, चली गई शिवम की जान

Sun, 20 Sep 2026 12:31 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 20 Sep 2026 12:31 PM IST
सार

मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित दौड़ में मंजिल महज 50 मीटर दूर थी और बेहोश होकर गिरे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर शिवम यादव (27) जिंदगी हार गए। बरेली के शिवम ने 11 राउंड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे लेकिन 12वें राउंड में लक्ष्य के नजदीक पहुंचते ही सांसें थम गईं। अब शिवम के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

विज्ञापन
UP Home Guard Recruitment Shivam lost his life in pursuit of a government job close to home
UP Home Guard Recruitment Shivam - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती की दौड़ में जान गंवाने वाले बरेली निवासी शिवम का पूरा परिवार उच्च शिक्षित है। घर के करीब सरकारी नौकरी की चाहत में शिवम की जान चली गई। जवान बेटे की मौत से आहत उसके पिता व परिवार से अमर उजाला टीम ने बात की। पता लगा कि शिवम के दादा की मौत भी सरकारी नौकरी में प्रशिक्षण के दौरान हुई थी।


शिवम के पिता विनोद यादव, पत्नी कोमल समेत पूरा परिवार शनिवार को घर में बैठा अफसोस जता रहा था। विनोद ने बताया कि वह राजपुर कलां गांव के निवासी हैं और कई साल से शहर से सटे बंशी नगला में घर बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। विनोद बरेली बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
UP Home Guard Recruitment Shivam lost his life in pursuit of a government job close to home
शिवम की मौत के बाद बिलखते पिता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उन्होंने बताया कि उनके पिता राजेंद्र सिंह ने भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। उनकी नौकरी भी रेलवे में लगी थी। टूंडला में प्रशिक्षण के दौरान वह एक पुल से गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। विनोद यादव ने बताया कि शिवम मेधावी छात्र था। उसने राजकीय इंटर कॉलेज से 2014 में हाईस्कूल में 85 और इंटर की परीक्षा 90 फीसदी अंकों से उत्तीर्ण की थी।

 
UP Home Guard Recruitment Shivam lost his life in pursuit of a government job close to home
शिवम की मौत के बाद गमगीन परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उसने 2019 में राजश्री कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। उसका प्लेसमेंट सितारगंज की एक निजी कंपनी में 20 हजार रुपये प्रतिमाह पर हुआ था। उनको उम्मीद थी कि शिवम इसी नौकरी में तरक्की कर भविष्य संवार लेगा, लेकिन वह घर के करीब सरकारी नौकरी का सपना देख रहा था। उसने एक माह में ही नौकरी छोड़ दी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
UP Home Guard Recruitment Shivam lost his life in pursuit of a government job close to home
शिवम की मौत के बाद गमगीन मां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शिवम ने मेहनत जारी रखी और रेलवे में लोको पायलट की परीक्षा भी पास कर ली थी। उसका अंतिम रिजल्ट आना बाकी था। पिता ने कई बार उसे समझाया कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है और निजी क्षेत्र में अच्छा भविष्य बना सकता है, लेकिन बेटे ने सरकारी सेवा पाने का लक्ष्य नहीं छोड़ा।

 
विज्ञापन
UP Home Guard Recruitment Shivam lost his life in pursuit of a government job close to home
शिवम की माैत के बाद गमगीन परिजन - फोटो : संवाद
दो माह पहले शिवम ने बचाई थी पिता की जान
विनोद यादव ने बताया कि दो माह पहले रेलवे लोको पायलट की नौकरी के अंतिम चरण में शिवम उनके साथ नोएडा गया था। इस दौरान भारी बारिश में सड़क पर जलभराव हो गया था। सड़क पर खुला मैनहोल उन्हें दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिर गए। जब वह पानी में डूबने लगे तो शिवम ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। 

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed