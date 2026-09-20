{"_id":"6aaff971a9f77d88500e3e22","slug":"video-ganpati-immersion-procession-was-taken-out-with-great-fanfare-in-bareilly-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: धूमधाम से निकली गणपति विसर्जन यात्रा, जगह-जगह हुई पुष्प वर्षा, गूंजे जयकारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली: धूमधाम से निकली गणपति विसर्जन यात्रा, जगह-जगह हुई पुष्प वर्षा, गूंजे जयकारे

Mukesh Kumar

Updated Sun, 20 Sep 2026 08:49 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 08:49 PM IST







Link Copied



बरेली में रविवार को शहर के प्रमुख पंडालों से गणपति की धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई। रामगंगा के घाट पर भक्ति भाव के साथ बप्पा का विसर्जन किया गया। सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर गणपति बप्पा के जयकारे गूंजते रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन