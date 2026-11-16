Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   A fire broke out in a sugarcane field, destroying about 9 bighas of crops; the police also helped extinguish the blaze.

गन्ने के खेत में लगी आग, करीब 9 बीघा फसल जली,पुलिस ने भी बुझाई आग,

Mon, 16 Nov 2026 10:49 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Mon, 16 Nov 2026 10:49 PM IST
A fire broke out in a sugarcane field, destroying about 9 bighas of crops; the police also helped extinguish the blaze.
शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भुजिया में रविवार को अचानक गन्ने के खेत में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बंजरिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक करीब नौ बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी। भुजिया निवासी निसार अहमद ने बताया कि आग से उनकी करीब छह बीघा गन्ने की फसल जल गई। वहीं गांव के सुलेमान की करीब तीन बीघा और ग्राम खमरिया निवासी केंद्र सिंह की गन्ने की फसल भी आग की चपेट में आकर जल गई। आग से तीनों किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और राजस्व विभाग को घटना की सूचना दे दी है। बंजरिया चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस के अनुसार, मामले में अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की तरफ से कोई लिखित प्रार्थना पत्र आएगा तो इस पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी l सी ओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह,
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सीहोर में रफ्तार का कहर: 30 ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली झरखेड़ा के पास पलटी, मची चीख-पुकार

Sehore: Speeding Tractor-Trolley Overturns in Sehore, Around 30 People Injured Near Jhar Kheda
Madhya Pradesh
16 Nov 2026

अमर उजाला म्यूजिकल नाइट में सिंगर अमित मिश्रा के साथ नाचे चाहने वाले

अमर उजाला म्यूजिकल नाइट में सिंगर अमित मिश्रा के साथ नाचे चाहने वाले
Aligarh
16 Nov 2026

पठानकोट में बंदूूक की नोक पर लूटी एक्सयूवी कार, क्या बोले एसएसपी?

XUV car looted at gunpoint in Pathankot
Chandigarh-Punjab
16 Nov 2026

13 वर्षों से छठ व्रतियों की सेवा कर रहा सबका अधिकार फाउंडेशन, VIDEO

Sabka Adhikar Foundation serving Chhath devotees for 13 years
Varanasi
16 Nov 2026

फिरोजपुर मंडल में मनाया जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन

'Janjatiya Gaurav Divas' (Tribal Pride Day) celebrated in Ferozepur Division; homage paid to Bhagwan Birsa Munda
Chandigarh-Punjab
16 Nov 2026
विज्ञापन

पंचकूला फायरिंग मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार

Two accused arrested in Panchkula club firing case
Chandigarh-Haryana
16 Nov 2026

दादी के अंतिम संस्कार के लिए 20 नवंबर तक टली रस्में, जेल प्रशासन पर वकील का आरोप

दादी के अंतिम संस्कार के लिए 20 नवंबर तक टली रस्में, जेल प्रशासन पर वकील का आरोप
Chandigarh-Punjab
16 Nov 2026
विज्ञापन

अमर उजाला म्यूजिकल नाइट के लिए यह बोले अलीगढ़ मेयर व ओजोन सिटी जीएम

अमर उजाला म्यूजिकल नाइट के लिए यह बोले अलीगढ़ मेयर व ओजोन सिटी जीएम
Aligarh
16 Nov 2026

शाहजहांपुर: मदरसा फैजाने मदीना में 100 से अधिक छात्रों की दस्तारबंदी, दी गईं सनदें

More than 100 students were turbaned and given certificates at Madrasa Faizane Madina
Shahjahanpur
16 Nov 2026

छठ महापर्व: उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ चार दिवसीय महापर्व संपन्न, व्रतियों ने की लोक कल्याण की कामना

Chhath Mahaparv: Four-day grand festival concludes with offerings to the rising sun; devotees pray for the welfare of all.
Panipat
16 Nov 2026

उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देकर सम्पन्न हुई छठ पूजा

Chhath Puja concluded with the offering of *arghya* to the rising sun.
Sonipat
16 Nov 2026

कोहरे की ओट में सूर्यदेव, व्रती 7.30 बजे तक करते रहे इंतजार

The sun remained hidden behind the fog; devotees continued to wait until 7:30 AM.
Hisar
16 Nov 2026

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा महोत्सव संपन्न, छठव्रतियों ने की सुख-समृद्धि की कामना

The Chhath Puja festival concluded with the offering of 'arghya' to the rising sun; devotees prayed for happiness and prosperity.
Jhajjar/Bahadurgarh
16 Nov 2026

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन

Four-day Chhath festival concludes with the offering of 'arghya' to the rising sun
Karnal
16 Nov 2026

देहरादून: युवा कौशल महोत्सव में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन

Dehradun: Awards and Felicitation Ceremony Held at Youth Skill Festival
Dehradun
16 Nov 2026

पेड़ पर चढ़े 10 फीट लंबे अजगर को हरियाली गुरु ने किया रेस्क्यू, देखने वालों की जुटी भीड़

A 10-foot-long python found in a tree was rescued by 'Hariyali Guru'; a crowd gathered to watch.
Prayagraj
16 Nov 2026

अलीगढ़ में अमर उजाला म्यूजिकल नाइट, देखिए सिंगर अमित मिश्रा की परफॉर्मेंस

अलीगढ़ में अमर उजाला म्यूजिकल नाइट, देखिए सिंगर अमित मिश्रा की परफॉर्मेंस
Aligarh
16 Nov 2026

अमृतसर: 19 से 21 नवंबर तक बटाला में होगी 69वीं विश्व सिख शैक्षिक कॉन्फ्रेंस

The 69th World Sikh Educational Conference will be held in Batala from November 19 to 21.
Amritsar
16 Nov 2026

ग्रेटर नोएडा: चार फीसदी भूखंड की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे किसान को रोका

Greater Noida Farmers heading to protest over demand for 4% land allotment stopped
Noida
16 Nov 2026

Video: गोंडा में कांग्रेसी की सूची पर सपा-कांग्रेस की राय जुदा-जुदा

Video: गोंडा में कांग्रेसी की सूची पर सपा-कांग्रेस की राय जुदा-जुदा
Gonda
16 Nov 2026

VIDEO: 'काशी-अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी', भाजपा की बैठक में पहुंचीं सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान

Hema Malini arrived to attend BJP meeting and said after Kashi and Ayodhya it now Mathura turn
Mathura
16 Nov 2026

VIDEO: मजार पर चादर चढ़ाने के दौरान फूटे सिर, दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे; तीन घायल

Clashes between two groups while chadar offered at mazar in mainpuri
Mainpuri
16 Nov 2026

VIDEO: ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक समेत तीन घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती

Varanasi: Three people, including an auto-rickshaw driver, injured after being hit by a truck; admitted to the trauma center
Varanasi
16 Nov 2026

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ

grand festival Chhath puja concluded with offering of arghya to rising sun
Mau
16 Nov 2026

जनगणना-2027: 16 से 30 नवंबर तक नागरिक घर बैठे कर सकेंगे स्व-गणना

Census 2027: Citizens will be able to self-enumerate from home between November 16 and 30
Chandigarh-Punjab
16 Nov 2026

शाहजहांपुर: डायमंड स्पोर्ट्स अकादमी ने शाज इलेवन को 21 रन से हराया

Diamond Sports Academy defeated Shaz XI by 21 runs in Shahjahanpur
Shahjahanpur
16 Nov 2026

मवाना: शुगर मिल कॉलोनी में छठ महोत्सव का समापन, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने खोला 36 घंटे का निर्जला व्रत

Chhath Puja Concludes in Mawana Sugar Mill Colony as Women Offer Arghya to Rising Sun
Meerut
16 Nov 2026

मेरठ: पूर्व रणजी खिलाड़ी के घर चोरी में बेटा समेत चार गिरफ्तार, 25 लाख के आभूषण और 8.82 लाख नकद बरामद

Former Ranji Cricketer's Son Among Four Arrested in rs35 Lakh Theft Case in Meerut
Meerut
16 Nov 2026

मेरठ: बागेश्वर धाम के समर्थन में सेवादारों ने सौंपा ज्ञापन, सोशल मीडिया पर कथित दुष्प्रचार रोकने की मांग

Memorandum Submitted in Meerut in Support of Bageshwar Dham, Action Sought Over Social Media Posts
Meerut
16 Nov 2026

मेरठ: ब्रह्मपुरी के शिव शक्ति नगर में नमकीन कारखाने में लगी भीषण आग

Massive Fire Breaks Out at Namkeen Factory in Meerut's Shiv Shakti Nagar
Meerut
16 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed