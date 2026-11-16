बरेली: सेमीखेड़ा चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू, डीएम ने किया हवन पूजन, किसानों की सुविधा पर जोर

बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को बहेड़ी स्थित किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा के पेराई सत्र 2026-2027 का हवन-पूजन कर शुभारंभ किया। उन्होंने फीता काटकर, नारियल फोड़कर तथा बैलों को गुड़ खिलाकर सत्र का आरंभ किया। जिलाधिकारी ने चीनी मिल में गन्ना लेकर पहुंचे किसानों का माला पहनाकर और शाल ओढ़ाकर स्वागत भी किया।

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शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी ने चीनी मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने मिल परिसर में स्थापित वजन कांटा मशीन का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के गन्ने की तौल पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मिल संचालन की व्यवस्थाएं सुचारु रखी जाएं। विज्ञापन



जिलाधिकारी ने जनगणना-2027 के दृष्टिगत गन्ना किसानों को स्व-गणना के प्रति जागरूक करने को कहा। उन्होंने चीनी मिल के कर्मचारियों की भी स्व-गणना कराने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य अभियान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी ने चीनी मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने मिल परिसर में स्थापित वजन कांटा मशीन का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के गन्ने की तौल पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मिल संचालन की व्यवस्थाएं सुचारु रखी जाएं।जिलाधिकारी ने जनगणना-2027 के दृष्टिगत गन्ना किसानों को स्व-गणना के प्रति जागरूक करने को कहा। उन्होंने चीनी मिल के कर्मचारियों की भी स्व-गणना कराने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य अभियान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

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