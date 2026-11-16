बरेली: अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बड़ी छलांग, 251–300 बैंड में बनाई जगह

बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (एमजेपीआरयू) ने वैश्विक शैक्षणिक पटल पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। टाइम्स हायर एजुकेशन की 'इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स 2027' के तीसरे संस्करण में विश्वविद्यालय को 251–300 बैंड में स्थान प्राप्त हुआ है। यह विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी छलांग मानी जा रही है।

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विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यह रैंकिंग संस्थान के निरंतर प्रयासों का नतीजा है। इसमें अंतर्विषयी अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। वैज्ञानिक नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया। विभिन्न विषयों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक परिश्रम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।कुलपति प्रो. अनिल कुमार राय ने इस अवसर पर पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता सभी के सामूहिक प्रयास, शोध के प्रति समर्पण और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का नतीजा है। कुलपति ने शिक्षकों और शोधार्थियों से भविष्य में भी अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का आह्वान किया।