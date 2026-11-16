बरेली: युवक की हत्या के दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, गोली लगने से दोनों घायल

बरेली में आंवला थाना पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ के बाद युवक की हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो तमंचे, चार कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

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पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 8:45 बजे आंवला कस्बे में गोली चलने की सूचना मिली थी। अकरम (22) और उनके पिता अशरफ (55) अपने फार्म हाउस से घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। रास्ते में तौफीक और उसके दो साथियों ने जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में अकरम के सिर में गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।अशरफ के हाथ व शरीर में छर्रे लगे, उन्हें भी उपचार दिया गया। अशरफ ने तौफीक और उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि 25 लाख रुपये के उधार मांगने की रंजिश में अकरम की हत्या की गई। विवेचना के दौरान अशफाक उर्फ चौड़ा और विकास यादव के नाम भी सामने आए।