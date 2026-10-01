एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को युवाओं ने बुलंद की आवाज, VIDEO

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चितबड़ागांव रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर बृहस्पतिवार शाम सैकड़ों युवाओं ने आवाज बुलंद की। समाजसेवी चंदन सिंह बागी के नेतृत्व में युवाओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए प्रमुख ट्रेनों का स्थायी ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की।

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