फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Greenfield Expressway Phase 2 to become operational in a month.

Ballia News: ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फेज टू एक महीने में होगा चालू

Thu, 01 Oct 2026 11:32 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Greenfield Expressway Phase 2 to become operational in a month.
ग्रीनफील्ड हाईवे के पैकेज-1 पर आवागमन करते वाहन। स्रोत- एक्सप्रेसवे टीम
गाजीपुर-मांझी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के फेज टू के काम में चितबड़ागांव (धर्मापुर) के पास बाधा बन रही हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन को हटाने की कवायद तेज कर दी गई है। बिजली निगम और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने सर्वे पूरा कर शिफ्टिंग का खाका तैयार कर लिया है।
विज्ञापन

विद्युत सप्लाई शटडाउन की अनुमति मिलने के बाद कार्य में तेज आ गई है। एक माह के भीतर लाइन शिफ्ट कर फेज टू चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए टावरों के नए स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं। ट्रांसमिशन लाइन के कारण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विस्तार कार्य कई माह से अटका था। इधर फेज वन चालू कर दिया गया है। 34 किमी तक एनएचआई ने गाजीपुर के हिस्से में एक अक्तूबर को चालू कर दिया है। गाजीपुर के हिस्से के लठ्ठूडीह तक संचालन होगा। इस स्थल पर बलिया के लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पर चढ़ सकते हैं।
विज्ञापन

सागरपाली के पास शहरवासियों को चढ़ने के लिए जल्द ही निर्माण
जिलेवासियों के लिए लखनऊ, दिल्ली व वाराणसी की यात्रा जल्द ही सुगम व तेज होगी। इसके लिए सागरपाली के पास शहरवासियों को चढ़ने के लिए जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। गाजीपुर से मांझी तक 132 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का फेज दो जल्द चालू होगा। इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़कर लखनऊ व दिल्ली तक यात्रा की जा सकती है। बलिया शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर सागरपाली के पास ग्रीनफील्ड पर चढ़ने व उतरने के लिए मार्ग बनाया जाएगा। बारिश के कारण कार्य नहीं हो रहा था। इस सप्ताह काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए लगभग 9 करोड़ का बजट एनएचआई की तरफ से पास कर दिया है। पहले से माल्देपुर पर कनेक्ट करने की योजना थी लेकिन कटान व बाढ़ क्षेत्र होने के कारण सागरपाली में चेनेज 57 प्लस किमी के आसपास कनेक्ट करने को एनएचआई की तरफ से हरी झंडी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक नजर: ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे
-लंबाई: करीब 130 किमी
-लेन: 4 लेन
-शुरुआत: गाजीपुर (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक)
-समापन: बलिया (बिहार सीमा के पास)
-लागत:- लगभग 3,500 करोड़ रुपये
-रूट और पैकेज -पैकेज-1 - 34 किमी, सबसे पहले खुला।
ट्रांसमिशन की लाइन हटाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके बाद उस स्थल पर कार्य को पूर्ण कर एक माह के अंदर फेज दो चालू करने की योजना है। लाइन को जल्द शिफ्ट हो जाएगा। हाईवे के चेनज 0+000 से 34+773 तक के हिस्से पर वाहनों का आवागमन संचालित कर दिया गया है। फेज टू को दुरूस्त करने का कार्य जारी है। बलिया की जनता फिलहाल लठ्ठूडीह के पास ग्रीनफील्ड पर चढ़ सकती है। -इं. पीयूष अग्रवाल, पीडी, एनएचआई आजमगढ़।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed