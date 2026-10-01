Ballia News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:36 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:36 PM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
जयंती : जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट परिसर में गांधी जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10.30 बजे।
बैठक : मुरलीछपरा विकास खंड के डोमन राय के टोला में खेल मैदान के लिए युवाओं की बैठक सुबह 11 बजे।
प्रवचन : दयाछपरा स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा में प्रवचन शाम 5 बजे।
कथा : फेफना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे।
भजन-संध्या : बेल्थरारोड के बिचला पोखरा स्थित काली मंदिर परिसर में भजन-संध्या शाम 7 बजे।
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जयंती : जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट परिसर में गांधी जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10.30 बजे।
बैठक : मुरलीछपरा विकास खंड के डोमन राय के टोला में खेल मैदान के लिए युवाओं की बैठक सुबह 11 बजे।
प्रवचन : दयाछपरा स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा में प्रवचन शाम 5 बजे।
कथा : फेफना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे।
भजन-संध्या : बेल्थरारोड के बिचला पोखरा स्थित काली मंदिर परिसर में भजन-संध्या शाम 7 बजे।