{"_id":"6abe9b6d34831032a20870a0","slug":"video-launch-of-communicable-disease-control-campaign-dastak-runs-from-october-12-to-31-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ, दस्तक 12-31 अक्तूबर तक; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभय नारायण राय और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुजीत कुमार यादव के साथ जिला अस्पताल परिसर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 12 से 31 अक्तूबर तक दस्तक अभियान के रूप में चलेगा। इस अवसर पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी ने साफ-सफाई और स्वच्छता को बीमारियों से बचाव का आधार बताया। स्वच्छता का यह संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक करेंगी। वे डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, फाइलेरिया, कालाजार और कुष्ठ रोग जैसे रोगियों की पहचान करेंगी। कुपोषित बच्चों और मच्छरों के प्रजनन वाले मकानों का विवरण भी ई-कवच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। स्वास्थ्य, नगर विकास सहित कई विभाग इस अभियान में समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।

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