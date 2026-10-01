सड़क सुरक्षा और मुआवजा योजनाओं की जानकारी दी, VIDEO

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विकासखंड हनुमानगंज में बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग ने जनकल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एआरटीओ अरुण कुमार राय ने इसकी अध्यक्षता की। अधिकारियों ने हिट एंड रन मुआवजा योजना, कैशलेस चिकित्सा योजना और राहवीर योजना के बारे में बताया। हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। इसके तहत वाहन की पहचान न होने पर मृत्यु पर 2 लाख रुपये और गंभीर घायल को मुआवजा मिलता है। राहवीर योजना में घायल की जान बचाने वाले को 25 हजार रुपये का पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का इलाज खर्च सरकार वहन करेगी। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को देना भी आवश्यक है।

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