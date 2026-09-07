बहराइच: रुपईडीहा में पुलिस-एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

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बहराइच: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से 116 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा 21,029 रुपये भारतीय, 23,800 नेपाली रुपये और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 6 सितंबर की देर रात थाना रुपईडीहा क्षेत्र के दशहरा बाग में चेकिंग के दौरान की गई। संदिग्ध गतिविधि के आधार पर संयुक्त टीम ने महिला को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से स्मैक और नगदी बरामद हुई। गिरफ्तार महिला की पहचान शकीला बीबी पत्नी मो. इस्लाम उर्फ लालबादशाह (करीब 40 वर्ष) निवासी दशहरा बाग नई बस्ती, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा में मु0अ0सं0 237/2026, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद गिरफ्तार महिला को न्यायालय बहराइच भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशु गौतम के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा हरेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई। संयुक्त टीम में रुपईडीहा पुलिस के उपनिरीक्षक अब्दुल कादिर सहित पुलिसकर्मी तथा एसएसबी के उपनिरीक्षक/सहायक यशपाल सिंह, विनेश कुमार, दीन दयाल चौहान, ममता भैरवा, अनीतू, डॉग हैंडलर मो. फारूख मय डॉग रैंक और एफ-कंपनी, 42वीं वाहिनी एसएसबी नानपारा के जवान शामिल रहे।

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