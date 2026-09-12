Bahraich News: बैंकों की हड़ताल से अटके चेक, 200 करोड़ का कारोबार प्रभावित

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प्रदर्शनकारियों ने बैंक संगठनों के साथ हुए समझौतों को लागू करने, लंबित समस्याओं का निराकरण करने और अन्य मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई। बैंक कर्मियों का कहना था कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मंडल सचिव नागेंद्र सिंह और जिला मंत्री लालजी जायसवाल ने बताया कि हड़ताल के कारण पूरे दिन बैंकिंग कामकाज नहीं हुआ। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हड़ताल से जिले का बैंकिंग कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। विज्ञापन

प्रदर्शन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नागेंद्र सिंह, अमित वर्मा, राहुल मांझी, बाबूलाल, मोहित श्रीवास्तव, साहिल, अंकित अग्रवाल, एसबीआई के ऋषभ, रविशंकर, तरुण शर्मा, रणजीत कुमार त्रिपाठी, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रहलाद, पीएनबी के रमन सिंह, ग्राम यादव, अभय जोशी तथा इंडियन बैंक के कमल खान, जमील खान, शक्ति कुमार, पंकज गौड़, महेश कुमार, सतीश यादव समेत बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने बैंक संगठनों के साथ हुए समझौतों को लागू करने, लंबित समस्याओं का निराकरण करने और अन्य मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई। बैंक कर्मियों का कहना था कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मंडल सचिव नागेंद्र सिंह और जिला मंत्री लालजी जायसवाल ने बताया कि हड़ताल के कारण पूरे दिन बैंकिंग कामकाज नहीं हुआ। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हड़ताल से जिले का बैंकिंग कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ।प्रदर्शन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नागेंद्र सिंह, अमित वर्मा, राहुल मांझी, बाबूलाल, मोहित श्रीवास्तव, साहिल, अंकित अग्रवाल, एसबीआई के ऋषभ, रविशंकर, तरुण शर्मा, रणजीत कुमार त्रिपाठी, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रहलाद, पीएनबी के रमन सिंह, ग्राम यादव, अभय जोशी तथा इंडियन बैंक के कमल खान, जमील खान, शक्ति कुमार, पंकज गौड़, महेश कुमार, सतीश यादव समेत बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी मौजूद रहे।

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बहराइच। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के सभी बैंकों में एकदिवसीय हड़ताल रही। बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप रहने से नकद लेनदेन, चेक क्लियरेंस समेत अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। इससे जिले में करीब 200 करोड़ रुपये का बैंकिंग कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। बैंक पहुंचे उपभोक्ताओं को भी बिना काम कराए लौटना पड़ा। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने शहर स्थित इंडियन बैंक के अंचल कार्यालय परिसर में एकत्र होकर सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी और ताली बजाकर प्रदर्शन किया।