Bahraich News: विनोद साहनी के घर जा रहे सपा नेताओं को रोका, झड़प

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काफिले में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवधेश वर्मा, कटरा बाजार के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे आदि सपा नेता शामिल थे। बताया गया कि रामनगर पहुंचने पर पुलिस ने सपा नेताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नेता आगे बढ़ने में सफल रहे। इसके बाद घाघराघाट पर पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने काफिले को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और सपा नेताओं के बीच नोकझोंक और झड़प हुई।काफिला रोके जाने के बाद घाघराघाट पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और जाम की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने सपा नेताओं को आगे जाने से रोकते हुए उन्हें पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचाया। काफिले में सूरज सिंह, संजय विद्यार्थी, सरफराज अहमद सोनू, अरशद हुसैन, सिद्धार्थ सिंह, दीपू यादव, अरमान खान, अभिषेक यादव, अनिल यादव और राजू कश्यप समेत अन्य नेता शामिल रहे।