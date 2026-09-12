Bahraich News: सरयू का जलस्तर घटा पर दुश्वारियां बरकरार

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जलस्तर में गिरावट के बाद कई गांवों से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन महसी तहसील के टंच, जोधेपुरवा, छतरपुरवा, जोगलपुर, मल्हनपुर और तारापुर समेत कई गांवों के बाहर खेतों में अब भी पानी भरा है। निचले इलाकों में बसे गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। रास्तों पर जलभराव और कीचड़ से दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। घरों से पानी खिसकने के बाद ग्रामीण गृहस्थी सहेजने में जुट गए हैं।244 बाढ़ पीड़ित परिवारों को बांटी राहत सामग्रीतहसीलदार महसी विपिन चौरसिया ने बताया कि गलकारा ग्राम पंचायत के कटेला पुरवा गांव के 244 बाढ़ पीड़ित परिवारों को शुक्रवार को राहत सामग्री वितरित की गई। क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की। इस दौरान प्रभावित परिवारों को अन्य जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।शुक्रवार को जलस्तर की स्थितिस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 135.15 मीटर135.49 मीटर1,49,878 क्यूसेकगिरिजा बैराज 135.20 मीटर136.78 मीटर1,25,721 क्यूसेकसरयू बैराज 131.00 मीटर133.50 मीटर11,922 क्यूसेक-तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,16,926 क्यूसेक-एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.22 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर-घूर देवी महसी में जलस्तर 111.98 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर