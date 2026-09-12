Bahraich News: सरयू का जलस्तर घटा पर दुश्वारियां बरकरार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
बहराइच। सरयू नदी का जलस्तर शुक्रवार दोपहर बाद तेजी से कम होने लगा। करीब दो सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी घटने से बाढ़ का पानी गांवों से खिसकने लगा है। हालांकि एल्गिन ब्रिज पर नदी अब भी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। शुक्रवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 106.22 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है। एल्गिन ब्रिज पर 3,16,926 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया।
जलस्तर में गिरावट के बाद कई गांवों से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन महसी तहसील के टंच, जोधेपुरवा, छतरपुरवा, जोगलपुर, मल्हनपुर और तारापुर समेत कई गांवों के बाहर खेतों में अब भी पानी भरा है। निचले इलाकों में बसे गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। रास्तों पर जलभराव और कीचड़ से दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। घरों से पानी खिसकने के बाद ग्रामीण गृहस्थी सहेजने में जुट गए हैं।
244 बाढ़ पीड़ित परिवारों को बांटी राहत सामग्री
तहसीलदार महसी विपिन चौरसिया ने बताया कि गलकारा ग्राम पंचायत के कटेला पुरवा गांव के 244 बाढ़ पीड़ित परिवारों को शुक्रवार को राहत सामग्री वितरित की गई। क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की। इस दौरान प्रभावित परिवारों को अन्य जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।
विज्ञापन
शुक्रवार को जलस्तर की स्थिति
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 135.15 मीटर
135.49 मीटर
1,49,878 क्यूसेक
गिरिजा बैराज 135.20 मीटर
136.78 मीटर
1,25,721 क्यूसेक
सरयू बैराज 131.00 मीटर
133.50 मीटर
11,922 क्यूसेक
-- --
-तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,16,926 क्यूसेक
-एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.22 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
-घूर देवी महसी में जलस्तर 111.98 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर
विज्ञापन
जलस्तर में गिरावट के बाद कई गांवों से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन महसी तहसील के टंच, जोधेपुरवा, छतरपुरवा, जोगलपुर, मल्हनपुर और तारापुर समेत कई गांवों के बाहर खेतों में अब भी पानी भरा है। निचले इलाकों में बसे गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। रास्तों पर जलभराव और कीचड़ से दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। घरों से पानी खिसकने के बाद ग्रामीण गृहस्थी सहेजने में जुट गए हैं।
विज्ञापन
244 बाढ़ पीड़ित परिवारों को बांटी राहत सामग्री
तहसीलदार महसी विपिन चौरसिया ने बताया कि गलकारा ग्राम पंचायत के कटेला पुरवा गांव के 244 बाढ़ पीड़ित परिवारों को शुक्रवार को राहत सामग्री वितरित की गई। क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की। इस दौरान प्रभावित परिवारों को अन्य जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।
विज्ञापन
शुक्रवार को जलस्तर की स्थिति
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 135.15 मीटर
135.49 मीटर
1,49,878 क्यूसेक
गिरिजा बैराज 135.20 मीटर
136.78 मीटर
1,25,721 क्यूसेक
सरयू बैराज 131.00 मीटर
133.50 मीटर
11,922 क्यूसेक
-तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,16,926 क्यूसेक
-एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.22 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
-घूर देवी महसी में जलस्तर 111.98 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर