{"_id":"6aa189428a8f1ff2100575e1","slug":"video-municipalitys-bulldozer-ran-in-the-market-traders-had-an-altercation-with-officials-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Baghpat: बाज़ार में चला पालिका का बुलडोज़र, व्यापारियों की अधिकारियों से हुई नोंकझोंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बागपत। बुधवार को कई बाज़ारों में पालिका की टीम बुलडोज़र के साथ पहुंची, जहां कुछ दुकानों के बाहर अतिक्रमण को तोड़ा गया, इस दौरान व्यापारियों की पालिका के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से नोंकझोंक हो गई। बागपत के राष्ट्र वंदना चौक, बड़ौत रोड, शौकत मार्केट, पांडव रोड, गांधी बाज़ार में नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया था।

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