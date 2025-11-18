Live Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 10 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

{"_id":"6aa1acc4ca785864e70af7e4","slug":"meerut-news-today-live-latest-and-breaking-crime-shiksha-politics-meerut-samachar-in-hindi-2026-09-10","type":"live","status":"publish","title_hn":"Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 10 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लाइव स्टोरी डेस्क

Updated Thu, 10 Sep 2026 02:00 AM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 02:00 AM IST

खास बातें उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 10-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन