Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 10 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 10-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:49 AM, 10-Sep-2026
Baghpat News: फरमान कहकर गए थे, शाहपुर से दवा लाएंगे, अब जीवनभर का इंतजारcrime news और पढ़ें
01:47 AM, 10-Sep-2026
Baghpat News: एनआरआई युवती की मां को मिली धमकी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांगcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
01:46 AM, 10-Sep-2026
Baghpat News: अफसरों ने हटाया अतिक्रमण, व्यापारियों ने किया हंगामाshopkeeper news और पढ़ें
01:45 AM, 10-Sep-2026
Baghpat News: हत्या की तीन दिन तक बनाई योजना, पति ने हथौड़े तो पत्नी ने चाकू से किए वार
01:44 AM, 10-Sep-2026
Bijnor News: मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर के पैर में लगी गोली, साथी भागाHistory-sheeter shot in the leg in encounter, companion flees और पढ़ें
01:44 AM, 10-Sep-2026
Baghpat News: मेरठ मेडिकल कॉलेज और जीटीबी दिल्ली से तीसरे दिन 11 घायलों को छुट्टी मिलीcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:44 AM, 10-Sep-2026
Bijnor News: दूसरे दिन 55 आवास में अवैध रूप से रहते मिले लोगOn the second day, people were found living illegally in 55 houses. और पढ़ें
01:43 AM, 10-Sep-2026
Bijnor News: हनीट्रैप गैंग के तीन आरोपियों की तलाश में दबिश दीRaid conducted in search of three accused of honeytrap gang और पढ़ें
01:43 AM, 10-Sep-2026
Baghpat News: शोएब के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिजcourt news और पढ़ें
01:43 AM, 10-Sep-2026